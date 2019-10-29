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"Пусть сами разберутся": украинские чиновники не дадут показания по делу импичмента Трампа

Вторник, 29 октября 2019, 16:10

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представители украинской власти не намерены по собственной инициативе давать показания в Конгрессе США по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом Пристайко сказал журналистам в Мариуполе во вторник.

"Мы могли бы рассказать, если нас просят. Мы не имеем к этому отношения. Пусть они сами разберутся - мы не будем туда ездить, не будем комментировать", - отметил Пристайко, комментируя возможность дачи показаний украинскими политиками по делу об импичменте президента США.

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Пристайко также заверил, что коммуникация с американской стороной происходит в штатном режиме.

Как известно, демократы в Конгрессе США расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.

Напомним, на прошлой неделе показания давал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который рассказал, как он узнал о подталкивание Трампом президента Зеленского к расследованию его оппонента Байдена перед резонансным телефонным разговором обоих президентов 25 июля.

Читайте полный текст свидетельств: "Как президент Трамп шантажировал Зеленского. Свидетельство посла США Уильяма Тейлора".

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Импичмент Трампа Пристайко
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