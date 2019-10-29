Загибель 39 людей у вантажівці: у Північній  Ірландії розшукують двох братів

У Північній Ірландії розшукують двох братів за підозрою в ненавмисному вбивстві після того, як 39 осіб були знайдені мертвими в рефрижераторному трейлері в Ессексі минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

40-річний Ронан Х’юз і 34-річний Крістофер Х’юз, обидва з Арми в Північній Ірландії, також розшукуються за підозрою в торгівлі людьми, повідомила у вівторок поліція Ессекса.

Обидва брати мають зв'язки з Ірландською Республікою, а також Північною Ірландією.

Детектив Стюарт Хупер, який веде розслідування, заявив, що знаходження і допит братів Х’юзів є критичним для слідства.

Читайте також Загибель 39 мігрантів у вантажівці: трьох підозрюваних звільнили під заставу

У понеділок водій вантажівки МорісРобінсон постав перед магістрат ним судом Челмсфорда в якості звинуваченого у 39 випадках неумисного вбивства, змові з метою торгівлі людьми, змові з метою надання допомоги незаконній імміграції і відмиванні грошей.

Суд лишив його під вартою. Підозрюваний знову постане перед суддями 25 листопада.