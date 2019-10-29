Гибель 39 человек в грузовике: в Северной Ирландии разыскивают двух братьев
В Северной Ирландии разыскивают двух братьев по подозрению в непредумышленном убийстве после того, как 39 человек были найдены мертвыми в рефрижераторном трейлере в Эссексе на прошлой неделе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
40-летний Ронан Хьюз и 34-летний Кристофер Хьюз, оба из Армы в Северной Ирландии, также разыскиваются по подозрению в торговле людьми, сообщила во вторник полиция Эссекса.
Оба брата имеют связи с Ирландской Республикой, а также Северной Ирландией.
Детектив Стюарт Хупер, который ведет расследование, заявил, что поиск и допрос братьев Хьюз являются критическими для следствия.
В понедельник водитель грузовика Морис Робинсон предстал перед судом Челмсфорда в качестве обвиняемого в 39 случаях непреднамеренного убийства, сговоре с целью торговли людьми, сговоре с целью оказания помощи незаконной иммиграции и отмывании денег.
Суд оставил его под стражей. Подозреваемый снова предстанет перед судьями 25 ноября.