Уряд Британії представить парламенту останні пропозиції щодо Brexit

Уряд Великої Британії у четвер представить у парламенті свої пропозиції щодо угоди про вихід з Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Сьогодні вранці відбудеться засідання кабінету міністрів, після чого представник уряду виступить у Палаті громад з останніми пропозиціями щодо Brexit.

Британський уряд сподівається розпочати період інтенсивних переговорів з метою досягнення остаточної згоди на саміті ЄС 17 жовтня.

У середу британський прем’єр Борис Джонсон окреслив плани, які дозволять Північній Ірландії залишатися на єдиному європейському ринку товарів, але покинути митний союз - в результаті чого з’являться нові митні перевірки.

Раніше дипломати і офіційні особи Європейського союзу заявили, що остання британська пропозиція щодо Brexit має істотні недоліки та не спрацює.

Прем'єр-міністр каже, що Британія залишить ЄС 31 жовтня з угодою або без неї. Він наполягає на тому, що не буде просити подальшого продовження, якщо угода не буде досягнута, незважаючи на законодавство, покликане змусити його це робити.

Нові пропозиції Джонсона виглядають наступним чином:

- Північна Ірландія залишить митний союз ЄС разом з рештою Британії на початку 2021 року;

- Але Північна Ірландія за згодою політиків у Асамблеї Північної Ірландії продовжуватиме застосовувати законодавство ЄС щодо сільського господарства та інших продуктів;

- Ця домовленість теоретично може тривати нескінченно довго, але згоду політиків Північної Ірландії потрібно отримувати кожні чотири роки;

- Митні перевірки товарів, що перевозяться між Британією та ЄС, стануть "децентралізованими", при цьому документи оформляються в електронному вигляді і лише "дуже невелика кількість" фізичних перевірок;

- Ці перевірки повинні проводитись далеко від самого кордону, на складах або в "інших точках ланцюга поставок".

- Уряд також обіцяє "Нову угоду для Північної Ірландії" з фінансовими зобов'язаннями, які допоможуть впоратися зі змінами.