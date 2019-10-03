Правительство Британии представит парламенту последние предложения по Brexit

Правительство Великобритании в четверг представит в парламенте свои предложения по соглашению о выходе из Европейского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Сегодня утром состоится заседание кабинета министров, после чего представитель правительства выступит в Палате общин с последними предложениями по Brexit.

Британское правительство надеется начать период интенсивных переговоров с целью достижения окончательного согласия на саммите ЕС 17 октября.

В среду британский премьер Борис Джонсон очертил планы, которые позволят Северной Ирландии оставаться на едином европейском рынке товаров, но покинуть таможенный союз - в результате чего появятся новые таможенные проверки.

Европейская комиссия приветствовала "продвижение", но заявила, что проблемы остаются.

Премьер-министр говорит, что Британия покинет ЕС 31 октября с соглашением или без него. Он настаивает на том, что не будет просить дальнейшего продления, если соглашение не будет достигнуто, несмотря на законодательство, призванное заставить его это делать.

Новые предложения Джонсона выглядят следующим образом:

- Северная Ирландия покинет таможенный союз ЕС вместе с остальной Великобританией в начале 2021 года;

- Но Северная Ирландия с согласия политиков в Ассамблее Северной Ирландии продолжать применять законодательство ЕС к сельскому хозяйству и другим продуктам;

- Эта договоренность теоретически может продолжаться бесконечно долго, но согласие политиков Северной Ирландии нужно получать каждые четыре года;

- Таможенные проверки товаров, перевозимых между Британией и ЕС, станут "децентрализованными", при этом документы оформляются в электронном виде и только "очень небольшое количество" физических проверок;

- Эти проверки должны проводиться вдали от самой границы, на складах или в "других точках цепи поставок".

- Правительство также обещает "Новое соглашение для Северной Ирландии" с финансовыми обязательствами, которые помогут справиться с изменениями.