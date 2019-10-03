Фон дер Ляєн житиме в будівлі Єврокомісії – зекономить кошти на свою охорону
Майбутня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн буде не тільки працювати, а й жити в головній будівлі Європейської комісії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо німецькому виданню Die Welt від поінформованих кіл ЄС в Брюсселі.
Для Фон дер Ляєн буде облаштовано невелику спальню і вітальню за декілька метрів від її кабінету на 13 поверсі будівлі. Зараз у приміщенні завбільшки 25 квадратних метрів, де житиме глава ЄК, роблять ремонт.
Рішення фон дер Ляєн дозволить заощадити кошти для заходів безпеки, які довелось би реалізувати у випадку оренди приватного помешкання в Брюсселі, пише видання. Спеціальні заходи індивідуального захисту також, ймовірно, будуть значною мірою скасовані, оскільки головна будівля ЄС Берлаймонт і так постійно охороняється.
Будучи міністром оборони Німеччини, фон дер Ляєн вже жила у приміщенні міністерства в Берліні.
Новий склад комісії на чолі з фон дер Ляєн почне роботу з 1 листопада.