Фон дер Ляен будет жить в здании Еврокомиссии - сэкономит средства на свою охрану

Будущая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен будет не только работать, но и жить в главном здании Европейской комиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно немецкому изданию Die Welt от информированных кругов ЕС в Брюсселе.

Для Фон дер Ляен будет обустроено небольшую спальню и гостиную в нескольких метрах от ее кабинета на 13 этаже здания. Сейчас в помещении размером 25 квадратных метров, где будет жить глава ЕК, делают ремонт.

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Решение фон дер Ляен позволит сэкономить средства для мер безопасности, которые пришлось бы реализовать в случае аренды частного жилья в Брюсселе, пишет издание. Специальные меры индивидуальной защиты также, вероятно, будут в значительной мере отменены, поскольку главное здание комиссии ЕС Берлаймонт и так постоянно охраняется.

Будучи министром обороны Германии, фон дер Ляйен уже жила в помещении министерства в Берлине.

Новый состав комиссии во главе с фон дер Ляен начнет работу с 1 ноября.