Рекомендації ЄС з видачі віз мешканцям ОРДЛО зробили токсичним указ Путіна - посол

Рекомендації ЄС про те, як консулам з держав-учасниць Шенгенської зони розглядати заявки на візи, подані мешканцями тимчасово непідконтрольних Україні окремих районів Донецької та Луганської областей, "зводять нанівець" зусилля РФ з незаконної паспортизації українських громадян.

Про це заявив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький, повідомляє "Європейська правда".

"Ці Рекомендації також зробили токсичним зміст сумновідомого указу президента РФ від 24 квітня. Натомість українські біометричні паспорти набули ще більшої ваги і значення", - зазначив дипломат у своєму Twitter.

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Інструкція містить набір однакових критеріїв, покликаних допомогти консульствам держав-членів ЄС встановити фактичне місце проживання власників російських паспортів, а також докладну інформацію про те, як обробляти заяви на отримання візи жителями тимчасово окупованих районів Донбасу з російськими паспортами.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в червні висловили готовність розглянути подальші заходи у відповідь на надання Росією громадянства українцям з окупованих районів Донбасу, включно з невизнанням виданих паспортів.

24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей.