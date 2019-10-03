Рекомендации ЕС по выдаче виз жителям ОРДЛО сделали токсичным указ Путина - посол

Рекомендации ЕС о том, как консулам из государств-участников Шенгенской зоны рассматривать заявки на визы, поданные жителями временно неподконтрольных Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей, "сводят на нет" усилия РФ по незаконной паспортизации украинских граждан.

Об этом заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий, сообщает "Европейская правда".

"Эти Рекомендации также сделали токсичным содержание печально известного указа президента РФ от 24 апреля. Зато украинские биометрические паспорта получили еще больший вес и значение", - отметил дипломат в своем Twitter.

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Инструкция содержит набор одинаковых критериев, призванных помочь консульствам государств-членов ЕС установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать заявления на получение визы жителями временно оккупированных районов Донбасса с российскими паспортами.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в июне выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам с оккупированных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.