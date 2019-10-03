Уряд Північної Македонії схвалив безвіз з Україною

Уряд Північної Македонії схвалив проєкт закону про ратифікацію угоди з Україною щодо скасування візового режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Sitel.

Законопроєкт, передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без потреби в оформленні візи за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом періоду в 180 днів.

Нагадаємо, у липні посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк підписала з міністром закордонних справ Північної Македонії Ніколою Дімітровим угоду про безвізовий режим між двома країнами, який діятиме на постійній основі.

"Очікується, що ця угода зробить особливий внесок у подальшу активізацію співпраці, особливо в економічній сфері, шляхом сприяння діловим зв'язкам і контактам між двома країнами, а також розвитку туризму" - заявили в МЗС Північної Македонії.

Раніше безвіз між Україною та Північною Македонією (в минулому – Колишньою Югославською республікою Македонія) мав тимчасовий характер. Відповідні угоди підписувалися на рік.