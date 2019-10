В ЄС приєдналися до критики Радою Європи проєкту судової реформи Зеленського

В ЄС розділяють заклопотаність Ради Європи з приводу ухваленого у першому читанні президентського проєкту закону про діяльність органів суддівського врядування (№ 1008), який передбачає реформу судової системи.

Про це у Twitter написав посол ЄС в Україні Матті Маасікас, передає "Європейська правда".

"Сильна заява від Марії Пейчинович-Бурич про деякі аспекти судової реформи в Україні. ЄС поділяє стурбованість з приводу європейських стандартів. Ми готові продовжити діалог щодо законопроєкту №1008" - написав посол.

Strong statement by @MarijaPBuric on some aspects of the judicial reform in #Ukraine. #EU shares the concerns regarding the European standards. We stand ready to continue the dialogue on the draft law 1008.https://t.co/kx5zlKmoxA