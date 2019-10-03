В ЄС приєдналися до критики Радою Європи проєкту судової реформи Зеленського

В ЄС розділяють заклопотаність Ради Європи з приводу ухваленого у першому читанні президентського проєкту закону про діяльність органів суддівського врядування (№ 1008), який передбачає реформу судової системи.

Про це у Twitter написав посол ЄС в Україні Матті Маасікас, передає "Європейська правда".

"Сильна заява від Марії Пейчинович-Бурич про деякі аспекти судової реформи в Україні. ЄС поділяє стурбованість з приводу європейських стандартів. Ми готові продовжити діалог щодо законопроєкту №1008" - написав посол.

Strong statement by @MarijaPBuric on some aspects of the judicial reform in #Ukraine. #EU shares the concerns regarding the European standards. We stand ready to continue the dialogue on the draft law 1008.https://t.co/kx5zlKmoxA — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 3, 2019

Нагадаємо, у листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до міністра закордонних справ Вадима Пристайка стверджується, що текст законопроєкту пропонує масштабні зміни, які "можуть мати суттєвий вплив на незалежність судової системи.

Вона зазначила, що Рада Європи повністю усвідомлює бажання уряду України досягати прогресу у проведенні реформ. Водночас вона підкреслила, що реформи повинні бути проведені відповідно до вимог Ради Європи та міжнародних стандартів.

12 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про діяльність органів суддівського врядування. Жодна фракція, крім "Слуги народу", не голосувала за законопроєкт.

Документ скорочує склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, розширює список посад, на які поширюється люстрація.

Посли ЄС і Канади розкритикували цей проєкт, вказавши на безпідставність скорочення кількості суддів Верховного Суду й застосування люстрації до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).