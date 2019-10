В ЕС присоединились к критике Советом Европы проекта судебной реформы Зеленского

В ЕС разделяют озабоченность Совета Европы по поводу принятого в первом чтении президентского проекта закона о деятельности органов судейского самоуправления (№ 1008), который предусматривает реформу судебной системы.

Об этом в Twitter написал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает "Европейская правда".

"Сильное заявление от Марии Пейчинович-Бурич о некоторых аспектах судебной реформы в Украине. ЕС разделяет обеспокоенность по поводу европейских стандартов. Мы готовы продолжить диалог по законопроекту №1008 " - написал посол.

Strong statement by @MarijaPBuric on some aspects of the judicial reform in #Ukraine. #EU shares the concerns regarding the European standards. We stand ready to continue the dialogue on the draft law 1008.https://t.co/kx5zlKmoxA