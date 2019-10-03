В ЕС присоединились к критике Советом Европы проекта судебной реформы Зеленского

В ЕС разделяют озабоченность Совета Европы по поводу принятого в первом чтении президентского проекта закона о деятельности органов судейского самоуправления (№ 1008), который предусматривает реформу судебной системы.

Об этом в Twitter написал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает "Европейская правда".

"Сильное заявление от Марии Пейчинович-Бурич о некоторых аспектах судебной реформы в Украине. ЕС разделяет обеспокоенность по поводу европейских стандартов. Мы готовы продолжить диалог по законопроекту №1008 " - написал посол.

Strong statement by @MarijaPBuric on some aspects of the judicial reform in #Ukraine. #EU shares the concerns regarding the European standards. We stand ready to continue the dialogue on the draft law 1008.https://t.co/kx5zlKmoxA — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 3, 2019

Напомним, в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Вадиму Пристайко утверждается, что текст законопроекта предлагает масштабные изменения, которые могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы.

Она отметила, что Совет Европы полностью осознает желание правительства Украины добиваться прогресса в проведении реформ. В то же время она подчеркнула, что реформы должны быть проведены в соответствии с требованиями Совета Европы и международных стандартов.

12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского самоуправления. Ни одна фракция, кроме "Слуги народа", не голосовала за законопроект.

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Послы ЕС и Канады раскритиковали этот проект, указав на безосновательность сокращение количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).