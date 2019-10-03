Новий кандидат Орбана в Єврокомісію може посилити вплив Москви - євродепутат

Потенційне затвердження кандидата Угорщини Олівера Вергелі на посту єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС сприятиме посиленню впливу Росії.

Про це заявила Аттіла Ара-Ковач, опозиційний угорський член Європарламенту, яка представляє "Демократичну коаліцію", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Потенційний вибір Вергелі означатиме посилення проявів інтересів Москви в регіоні", - сказала Аттіла Ара-Ковач.

Кілька колишніх угорських чиновників описують його різкий стиль керівництва, якому характерні крики та лайка в бік персоналу. За словами багатьох дипломатів, Вергелі також застосовує більш войовничий підхід на зустрічах послів, ніж колеги з інших країн.

Один з колишніх угорських чиновників заявив, що Вергелі "надзвичайно грубо розмовляє з підлеглими". Ексчиновник описав створення ним атмосфери "емоційного терору" для деяких угорських державних службовців.

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Третій колишній угорський чиновник заявив, що Вергелі - це "безжальний" дипломат, який має репутацію "шукача" конфліктів, зокрема з угорськими колегами, і процвітає в цьому.

Четвертий колишній угорський чиновник зазначив, що "він не легка особистість".

Проте один чинний угорський чиновник описав скарги на поведінку Вергелі з підлеглими як "перебільшені" і заявив, що дипломат не лається на своїх співробітників.

Попередній кандидат Угорщини Ласло Трочані не пройшов слухання у Європарламенті через конфлікт інтересів. Депутати Європарламенту також послалися на стурбованість з приводу його "зв'язків з Росією".

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