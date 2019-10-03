Новый кандидат Орбана в Еврокомиссию может усилить влияние Москвы - евродепутат

Потенциальное утверждение кандидата Венгрии Оливера Вергели на посту еврокомиссара по политике соседства и расширения ЕС будет способстовать усилению влияния России.

Об этом заявила Аттила Ара-Ковач, оппозиционный венгерский член Европарламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Потенциальный выбор Вергели будет означать усиление проявлений интересов Москвы в регионе", - сказала Аттила Ара-Ковач.

Несколько бывших венгерских чиновников описывают резкий стиль руководства Вергели, которому характерны крики и ругань в сторону персонала. По словам многих дипломатов, Вергели также применяет более воинственный подход на встречах послов, чем коллеги из других стран.

Один из бывших венгерских чиновников заявил, что Вергели "чрезвычайно грубо разговаривает с подчиненными". Экс-чиновник описал создание им атмосферы "эмоционального террора" для некоторых венгерских государственных служащих.

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Третий бывший венгерский чиновник заявил, что Вергели - это "безжалостный" дипломат, имеющий репутацию "искателя" конфликтов, в частности с венгерскими коллегами, и процветает в этом.

Четвертый бывший венгерский чиновник отметил, что "он не легкая личность".

Однако один действующий венгерский чиновник описал жалобы на поведение Вергели с подчиненными как "преувеличенные" и заявил, что дипломат не ругается на своих сотрудников.

Предыдущий кандидат Венгрии Ласло Трочани не прошел слушания в Европарламенте из-за конфликта интересов. Депутаты Европарламента также сослались на обеспокоенность по поводу его "связей с Россией".

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