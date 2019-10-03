Лидеров ЕС призвали поддержать старт переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией

Президенты Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии призвали лидеров государств-членов поддержать начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Об этом говорится в письме президента Европейского совета Дональда Туска, президента Европарламента Давида Сассоли, действующего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и будущей руководительницы Урсулы фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

Лидеры институтов ЕС напомнили, что на саммите в июне было договорено достичь об открытии переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией не позднее октября 2019 года.

"Европейский Союз стоит перед стратегическим выбором. Независимо от того, решит ли ЕС сейчас начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией, это тест на способность Союза выполнять свои обещания и смотреть в будущее" - говорится в письме.

Руководители евроинституций подчеркнули, что если ЕС намерен отстаивать свою международную роль и защищать свои интересы, то шаг в направлении интеграции тех европейских стран, которые проявили интерес и выполнили требования для начала процесса присоединения, будет способствовать достижению этой цели.

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"Северная Македония и Албания сделали то, о чем мы их просили. Достижение этой цели потребовало значительных усилий со стороны граждан, для которых европейская перспектива была большим источником мотивации и решимости. Мы считаем, что сейчас самое время начать переговоры о вступлении с обеими странами", - сказано в письме.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз, вероятно, одобрит начало официальных переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией 15 октября.