Нідерланди: протест проти політики щодо забруднення азотом паралізував магістралі

У середу на сотнях кілометрів автомагістралей у Нідерландах утворились затори через протест проти заходів зі зменшення забруднення азотом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Будівельники стягнули вантажівки, екскаватори та крани для протесту, оскільки побоюються за свої робочі місця.

Управління дорожнього руху ANWB повідомило про 380-кілометрові затори, зосереджені навколо Гааги.

У той час як у багатьох країнах відбуваються протести проти викидів вуглекислого газу, які призводять до швидших змін клімату, у Нідерландах протестують будівельники та фермери.

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Вони обурені травневим рішенням суду, за яким країна викинула занадто багато азоту, порушуючи європейське законодавство. Демонстрація у середу є п'ятою за рахунком з вересня.

Сільськогосподарська та будівельна галузі є найбільшими джерелами викидів газу, проте багато людей вважають, що їх несправедливо звинувачують у проблемі, до якої причетне все нідерландське суспільство.

Політики припускають, що у зв’язку з обмеженнями викидів деякі з 18 тисяч будівельних проєктів можуть бути відкладені або зіткнутися з більш строгими правилами в майбутньому. Водночас деяким виробникам тваринницької продукції можуть запропонувати субсидії, щоб вони припинили свій бізнес або обмежили викиди.