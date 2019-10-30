Нидерланды: протест против политики по загрязнению азотом парализовал магистрали

В среду на сотнях километров автомагистралей в Нидерландах образовались пробки из-за протеста против мер по уменьшению загрязнения азотом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Строители стянули грузовики, экскаваторы и краны для протеста, поскольку опасаются за свои рабочие места.

Управление дорожного движения ANWB сообщило о 380-километровых пробках, сосредоточенных вокруг Гааги.

В то время как во многих странах происходят протесты против выбросов углекислого газа, которые приводят к более быстрым изменениям климата, в Нидерландах протестуют строители и фермеры.

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Они возмущены майским решением суда, согласно которому страна выбросила слишком много азота, нарушая европейское законодательство. Демонстрация в среду является пятой по счету с сентября.

Сельскохозяйственная и строительная отрасли являются крупнейшими источниками выбросов газа, однако многие люди считают, что их несправедливо обвиняют в проблеме, к которой причастно все нидерландское общество.

Политики предполагают, что в связи с ограничениями выбросов некоторые из 18 тыс. строительных проектов могут быть отложены или столкнуться с более строгими правилами в будущем. В то же время некоторым производителям животноводческой продукции могут предложить субсидии, чтобы они прекратили свой бизнес или ограничили выбросы.