У Бельгії в рефрижераторі з фруктами і овочами знайшли 12 мігрантів

У Бельгії виявили 12 мігрантів у вантажівці-рефрижераторі, припаркованій на автостоянці вздовж автомагістралі Од - Тюрнхаут.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Поліцію на автостоянку в ніч на середу викликав водій вантажівки, який запідозрив присутність людей в своєму транспортному засобі.

Поліцейські витягли з вантажівки, яка перевозила фрукти і овочі, 12 дорослих чоловіків, яких потім перевели у відділення у справах іноземців.

"Вчора ввечері нам зателефонував водій вантажівки, який запідозрив, що в його рефрижераторі знаходяться люди. Як наслідок, ми виявили 12 дорослих чоловіків з Сирії і Судану", - сказала Сара Фредерікс. Всі мігранти були знайдені цілими і неушкодженими.

Нагадаємо, минулого тижня у Британії у вантажівці виявили тіла 39 мігрантів.