В Бельгии в рефрижераторе с фруктами и овощами нашли 12 мигрантов
В Бельгии обнаружили 12 мигрантов в грузовике-рефрижераторе, припаркованной на автостоянке вдоль автомагистрали Од - Тюрнхаут.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
Полицию на автостоянку в ночь на среду вызвал водитель грузовика, который заподозрил присутствие людей в своем транспортном средстве.
Полицейские вытащили из грузовика, перевозившего фрукты и овощи, 12 взрослых мужчин, потом перевели в отделение по делам иностранцев.
"Вчера вечером нам позвонил водитель грузовика, который заподозрил, что в его рефрижераторе находятся люди. Как следствие, мы обнаружили 12 взрослых мужчин из Сирии и Судана", - сказала Сара Фредерикс. Все мигранты были найдены целыми и невредимыми.
На прошлой неделе в Британии в грузовике обнаружили тела 39 мигрантов.