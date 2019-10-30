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В Бельгии в рефрижераторе с фруктами и овощами нашли 12 мигрантов

Среда, 30 октября 2019, 17:20

В Бельгии обнаружили 12 мигрантов в грузовике-рефрижераторе, припаркованной на автостоянке вдоль автомагистрали Од - Тюрнхаут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Полицию на автостоянку в ночь на среду вызвал водитель грузовика, который заподозрил присутствие людей в своем транспортном средстве.

Полицейские вытащили из грузовика, перевозившего фрукты и овощи, 12 взрослых мужчин, потом перевели в отделение по делам иностранцев.

"Вчера вечером нам позвонил водитель грузовика, который заподозрил, что в его рефрижераторе находятся люди. Как следствие, мы обнаружили 12 взрослых мужчин из Сирии и Судана", - сказала Сара Фредерикс. Все мигранты были найдены целыми и невредимыми.

На прошлой неделе в Британии в грузовике обнаружили тела 39 мигрантов.

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