Зеленський і Меркель обговорили підготовку до "нормандської" зустрічі
Президент України Володимир Зеленський обговорив підготовку до зустрічі у Нормандському форматі в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.
"Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, та привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського – після закінчення семи днів тиші", - заявили в ОП.
Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України, зокрема у зв’язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна – ЄС – РФ, що відбулися 28 жовтня у Брюсселі.
Нагадаємо, 29 жовтня голова МЗС України заявив про початок процесу розведення сил і засобів у Золотому.
Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".