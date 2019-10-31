Зеленский и Меркель обсудили подготовку к "нормандской" встрече

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил подготовку к встрече в нормандском формате в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Ангела Меркель выразила поддержку усилиям Украины, направленным на установление мира на Донбассе, и приветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского - по истечении семи дней тишины", - заявили в ОП.

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Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе.

Напомним, 29 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о начале процесса разведения сил и средств в Золотом.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведения сил.

При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле со стороны боевиков "неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".