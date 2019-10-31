Орбан объяснил необходимость сотрудничества с Россией Божьей волей

Премьер-министр Венгрии заявил в среду после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что хорошие отношения с РФ необходимы из-за географического положения его страны, определенного Богом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

"Простой географический факт: ни одна страна не может поменять свой адрес", - сказал Орбан на пресс-конференции с Путиным в Будапеште, говоря о необходимости сотрудничества Венгрии с Россией.

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"Каждая страна расположена там, где ее создал Бог. Для Венгрии это означает размещение в треугольнике Москва-Берлин-Стамбул", - добавил венгерский премьер.

Он упомянул, что Венгрия является членом ЕС и НАТО, но сказал, что это "не исключает установления политического сотрудничества с Россией по определенным вопросам".

По его словам, Венгрия пытается сотрудничать с Россией в таких вопросах, как предотвращение миграции в Европу, стабилизация на Ближнем Востоке и помощь христианским общинам по всему миру.

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Орбан также сказал, что для его страны приоритетным является присоединение к газопроводу "Турецкий поток" для увеличения путей поставок в Венгрию российского газа.

Аналитики называют премьер-министра Виктора Орбана ближайшим союзником Путина в Европейском Союзе. Венгрия сильно зависит от российского газа и нефти, давно выступает за прекращение санкций против России, заявляя, что они вредят венгерской экономике.

Торговля между Венгрией и Россией выросла в 2018 году впервые после введения европейских санкций.