Німецькі фермери подали на уряд до суду через глобальне потепління

У Німеччині три фермерські родини та організація з захисту природи Greenpeace оскаржили в суді недостатні зусилля уряду країни для зниження викидів парникових газів в атмосферу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

На думку позивачів, через глобальне потепління в їхніх господарствах поширюються садові шкідники, що спричиняє скорочення обсягів врожаю та фінансові втрати. Вони також вказують на посухи і зливи, що призводять до зменшення врожаїв.

Читайте також Уряд Німеччини схвалив заходи щодо захисту клімату

Це перший в історії Німеччини судовий позов такого змісту. Адміністративний суд в Берліні повинен розглянути його в четвер, 31 жовтня, і в той же день ухвалити рішення.

12 років тому Німеччина поставила за мету до 2020 року домогтися зниження рівня викидів парникових газів на 40% у порівнянні з 1990 роком. Однак уже сьогодні очевидно, що ця мета не буде своєчасно досягнута.

Однак оскільки цей намір було закріплено лише в "плані з захисту клімату", а не в будь-якому законі, уряд ФРН вважає позов фермерів і екологів необґрунтованим.

Позивачі дотримуються протилежної думки, стверджуючи, що постанови уряду - це не просто вираз будь-яких намірів, а обов'язкові до виконання правові акти.