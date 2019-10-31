Немецкие фермеры подали на правительство в суд из-за глобального потепления

В Германии три фермерские семьи и организация по защите природы Greenpeace обжаловали в суде недостаточные усилия правительства страны для снижения выбросов парниковых газов в атмосферу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

По мнению истцов, из-за глобального потепления в их хозяйствах распространяются садовые вредители, что приводит к сокращению объемов урожая и финансовым потерям. Они также указывают на засухи и ливни, приводящие к уменьшению урожаев.

Читайте также Правительство Германии одобрило меры по защите климата

Это первый в истории Германии судебный иск такого содержания. Административный суд в Берлине должен рассмотреть его в четверг, 31 октября, и в тот же день принять решение.

12 лет назад Германия поставила цель к 2020 году добиться снижения уровня выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с 1990 годом. Однако уже сегодня очевидно, что эта цель не будет своевременно достигнута.

Однако поскольку это намерение было закреплено только в "плане по защите климата", а не в любом законе, правительство ФРГ считает иск фермеров и экологов необоснованным.

Истцы придерживаются противоположного мнения, утверждая, что постановление правительства - это не просто выражение любых целей, а обязательные к исполнению правовые акты.