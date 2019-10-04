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У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 10:30

У Люксембурзі тимчасово переривали матч Ліги Європи через появу над стадіоном дрона з прапором спірного регіону Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Матч переривали на 15 хвилин.

Гравці люксембурзької команди Дюделанж і команди "Карабах" з Азербайджану спробували збити безпілотник, вдаривши по ньому м'ячем.

Інцидент стався в першому таймі матчу, який "Карабах" виграв з рахунком 4: 1.

 

З дрона звисав прапор Нагірного Карабаху, сепаратистського регіону в складі Азербайджану.

Хоча цей район визнаний на міжнародному рівні як частина Азербайджану, на практиці він є незалежним, етнічно вірменським анклавом, що виник після конфлікту між двома країнами, що почався в 1988 році.

Спочатку ФК "Карабах" був командою з міста Агдам в Нагірному Карабасі, але в 1993 році він переїхав в Баку.

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