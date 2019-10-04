В Люксембурге футбольный матч прервали из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
В Люксембурге временно прерывали матч Лиги Европы из-за появления над стадионом дрона с флагом спорного региона Нагорного Карабаха.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Матч прерывали на 15 минут.
Игроки люксембургской команды Дюделанж и команды "Карабах" из Азербайджана попытались сбить беспилотник, ударив по нему мячом.
Инцидент произошел в первом тайме матча, который "Карабах" выиграл со счетом 4: 1.
С дрона свисал флаг Нагорного Карабаха сепаратистского региона в составе Азербайджана.
Хотя этот район признан на международном уровне как часть Азербайджана, на практике он является независимым, этнически армянским анклавом, возникшим после конфликта между двумя странами, начавшегося в 1988 году.
Сначала ФК "Карабах" был командой из города Агдам в Нагорном Карабахе, но в 1993 году он переехал в Баку.