Кіпр вимагає у Туреччини припинити порушувати його суверенні права

Кіпр в п'ятницю заявив, що дії Туреччини в районі, який Нікосія ліцензувала для розвідки морських вуглеводнів, є "серйозною ескалацією" порушення Анкарою суверенних прав острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Туреччина направила судно для буріння нафтових і газових свердловин у водах південного Кіпру, де влада грецької частини острова вже надала права на розвідку італійським і французьким компаніям.

У різко сформульованій заяві керівництво Кіпру звинуватило Туреччину в "тактиці залякування давно минулої епохи" і закликало її вивести свої кораблі з цього району.

"Ця нова провокація є прикладом непокори Туреччині неодноразовим закликам Європейського Союзу та міжнародного співтовариства припинити свою незаконну діяльність", - йдеться в заяві.

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У заяві також міститься настійний заклик до Туреччини поважати суверенні права Республіки Кіпр на розвідку та експлуатацію природних ресурсів в межах своїх морських зон.

"Це ще один доказ вкрай провокаційної і агресивної поведінки Анкари, яка воліє безповоротно відійти від міжнародного права, поставивши тим самим під загрозу безпеку і стабільність в Східному Середземномор'ї" – йдеться у заяві Кіпру.

У п'ятницю вранці бурове судно "Явуз" зупинилося приблизно на відстані 51 морської милі на північний захід від Кіпру.

Туреччина вже пробурила дві свердловини у водах на схід і захід від острова, викликавши сильні протести з боку Нікосії і Європейського Союзу.