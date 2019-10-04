Кіпр вимагає у Туреччини припинити порушувати його суверенні права
Кіпр в п'ятницю заявив, що дії Туреччини в районі, який Нікосія ліцензувала для розвідки морських вуглеводнів, є "серйозною ескалацією" порушення Анкарою суверенних прав острова.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Туреччина направила судно для буріння нафтових і газових свердловин у водах південного Кіпру, де влада грецької частини острова вже надала права на розвідку італійським і французьким компаніям.
У різко сформульованій заяві керівництво Кіпру звинуватило Туреччину в "тактиці залякування давно минулої епохи" і закликало її вивести свої кораблі з цього району.
"Ця нова провокація є прикладом непокори Туреччині неодноразовим закликам Європейського Союзу та міжнародного співтовариства припинити свою незаконну діяльність", - йдеться в заяві.
У заяві також міститься настійний заклик до Туреччини поважати суверенні права Республіки Кіпр на розвідку та експлуатацію природних ресурсів в межах своїх морських зон.
"Це ще один доказ вкрай провокаційної і агресивної поведінки Анкари, яка воліє безповоротно відійти від міжнародного права, поставивши тим самим під загрозу безпеку і стабільність в Східному Середземномор'ї" – йдеться у заяві Кіпру.
У п'ятницю вранці бурове судно "Явуз" зупинилося приблизно на відстані 51 морської милі на північний захід від Кіпру.
Туреччина вже пробурила дві свердловини у водах на схід і захід від острова, викликавши сильні протести з боку Нікосії і Європейського Союзу.