Кипр требует от Турции прекратить нарушать его суверенные права

Кипр в пятницу заявил, что действия Турции в районе, который Никосия лицензировала для разведки морских углеводородов, являются "серьезной эскалацией" нарушения Анкарой суверенных прав на острова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Турция направила судно для бурения нефтяных и газовых скважин в водах южного Кипра, где власти греческой части острова уже предоставили права на разведку итальянским и французским компаниям.

В резко сформулированном заявлении руководство Кипра обвинило Турцию в "тактике запугивания давно минувшей эпохи" и призвали ее вывести свои корабли из этого района.

"Эта новая провокация является примером неподчинения Турции неоднократным призывам Европейского Союза и международного сообщества прекратить свою незаконную деятельность", - говорится в заявлении.

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В заявлении также содержится настоятельный призыв к Турции уважать суверенные права Республики Кипр на разведку и эксплуатацию природных ресурсов в пределах своих морских зон.

"Это еще одно доказательство крайне провокационного и агрессивного поведения Анкары, которая предпочитает бесповоротно отойти от международного права, поставив тем самым под угрозу безопасность и стабильность в Восточном Средиземноморье", – говорится в заявлении Кипра.

В пятницу утром буровое судно "Явуз" остановилось примерно на расстоянии 51 морской мили к северо-западу от Кипра.

Турция уже пробурила две скважины в водах к востоку и западу от острова, вызвав сильные протесты со стороны Никосии и Европейского Союза.