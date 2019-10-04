Фінський суд арештував студента, від нападу якого в училищі загинула українка

Повітовий суд фінської області Північний Саво арештував студента Йоела Маріна, який скоїв напад училищі в місті Куопіо, в результаті якого загинула українка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Студенту інкримінують вбивство і дев'ять замахів.

Підозрюваний взяв участь у засіданні суду через відеозв'язок, Оскільки він в даний час знаходиться в реанімації. Поліція заявляє, що його переведуть з лікарні до в'язниці, коли дозволить стан його здоров'я.

У Куопіо працює більше десяти слідчих Центральної кримінальної поліції. У поліції є версія про мотив злочину, але в інтересах слідства вона не розголошується. Начальник слідства Оллі Теюряс у розмові з журналістами уточнив, що він не вірить в терористичний мотив, хоча акт насильства зовні нагадує напад з ножем в Турку.

Поліція сьогодні підтвердила, що жертвою злочинця стала молода громадянка України 1996 року народження. І підозрюваний, і жертва вчилися в училищі Savon ammattiopisto.

В результаті нападу, який стався 1 жовтня в професійному училищі, розташованому в торговому центрі Herman, загинула одна людина, десять осіб, зокрема нападник, отримали поранення. Майже всі потерпілі - жіночої статі. Шестеро осіб досі перебувають у лікарні.

Підозрюваний у скоєнні нападу використовував під час нападу холодну зброю, що нагадує шаблю.