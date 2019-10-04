Финский суд арестовал студента, от нападения которого в училище погибла украинка

Уездный суд финской области Северное Саво арестовал студента Йоела Марина, который совершил нападение училище в городе Куопио, в результате которого погибла украинка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Студенту инкриминируют убийство и девять покушений.

Подозреваемый принял участие в заседании суда через видеосвязь, Поскольку он в настоящее время находится в реанимации. Полиция заявляет, что его переведут из больницы в тюрьму, когда позволит состояние его здоровья.

В Куопио работает более десяти следователей Центральной криминальной полиции. У полиции есть версия о мотиве преступления, но в интересах следствия она не разглашается. Начальник следствия Олли Теюряс в разговоре с журналистами уточнил, что он не верит в террористический мотив, хотя акт насилия внешне напоминает нападение с ножом в Турку.

Полиция сегодня подтвердила, что жертвой преступника стала молодая гражданка Украины 1996 года рождения. И подозреваемый, и жертва учились в училище Savon ammattiopisto.

В результате нападения, которое произошло 1 октября в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, погиб один человек, десять человек, в том числе нападающий, получили ранения. Почти все пострадавшие - женского пола. Шесть человек до сих пор находятся в больнице.

Подозреваемый в совершении нападения использовал при нападении холодное оружие, напоминающее саблю.