Литва пропонує Білорусі альтернативу російській нафті - президент

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що Вільнюс готовий надати Білорусі можливість імпорту нафти через Литву як альтернативу імпорту з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Вільнюс готовий допомогти Білорусі "зберегти хоча б якусь частину незалежності", каже литовський лідер. "Наприклад, шляхом створення альтернативних каналів імпорту нафти через наш порт, оскільки зараз вони повністю залежать від російського трубопроводу. Вони шукають альтернативу. Є Литва", - сказав Науседа.

Читайте також Росії не вдасться захопити Литву за 36 годин - Науседа

На питання, як на це відреагує президент РФ Владімір Путін, Науседа відповів: "Не думаю, що він буде задоволений, коли почує це". "Але я думаю, що наш обов'язок допомогти їм", - додав він.

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс у вересні після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким заявив, що Литва і Польща розглядають проєкти, які могли б допомогти Білорусі досягти енергетичної незалежності від Росії.

Він сказав, що розглядається диверсифікація джерел за допомогою литовської інфраструктури. Президент Білорусі Александр Лукашенко раніше сказав, що його країна може імпортувати нафту через Польщу і країни Балтії, якщо їй не вдасться домовитися з Росією про податки.

Читайте також Нафтові санкції Трампа зробили російських експортерів на млрд багатшими - ЗМІ

Як відомо, Литва має термінал СПГ. Компанія Klaipėdos nafta, що керує ним, зазначає, що готова до співпраці з Білоруссю, якщо ця країна вирішить імпортувати газ. За даними компанії, вона вже допомагала білоруським підприємствам не тільки експортувати, а й імпортувати нафтопродукти, пише Delfi.