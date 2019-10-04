Німеччина схвалила суперечливий військовий експорт в ОАЕ

Федеральна рада безпеки Німеччини дала "зелене світло" продажу військової техніки в ОАЕ – це рішення є спірним, оскільки ОАЕ втягнена у війні в Ємені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Це рішення було ухвалене, попри домовленість правлячої коаліції більше не постачати військове обладнання у країни, залучені в війні в Ємені.

Федеральний рада безпеки на чолі з канцлеркою Ангелою Меркель схвалила продаж генераторів для системи ППО, йдеться у листі міністра економіки Петера Альтмайєра до парламентарів.

ОАЕ була головним партнером військового союзу на чолі з Саудівською Аравією, який бореться в Ємені проти повстанців Хуті, пов'язаних з Іраном.

У липні стало відомо, що ОАЕ має намір поступово вивести близько 5 тисяч солдатів, яких країна на той час розмістила в Ємені.

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Наразі немає офіційних даних про те, скільки військових з ОАЕ зараз перебуває в країні.

Німеччина уклала угоду про стратегічне партнерство з ОАЕ в 2004 році і ніколи повністю не припиняла свій експорт до країни за винятками, що містилися в коаліційній угоді 2017 року.

Однак Німеччина припинила експорт зброї до Саудівської Аравії через вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі.