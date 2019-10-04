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Германия одобрила противоречивый военный экспорт в ОАЭ

Пятница, 4 октября 2019, 15:19

Федеральный совет безопасности Германии дал "зеленый свет" продаже военной техники в ОАЭ - это решение является спорным, поскольку ОАЭ втянута в войну в Йемене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Это решение было принято, несмотря на договоренность правящей коалиции больше не поставлять военное оборудование в страны, вовлеченные в войну в Йемене.

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Федеральный совет безопасности во главе с канцлером Ангелой Меркель одобрил продажу генераторов для системы ПВО, говорится в письме министра экономики Петера Альтмайера к парламентариям.

ОАЭ были главным партнером военного союза во главе с Саудовской Аравией, который борется в Йемене против повстанцев Хути, связанных с Ираном.

В июле стало известно, что ОАЭ намерені постепенно вывести около 5000 солдат, которых  страна в то время разместила в Йемене.

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Пока нет официальных данных о том, сколько военных из ОАЭ сейчас находятся в стране.

Германия заключила соглашение о стратегическом партнерстве с ОАЭ в 2004 году и никогда полностью не прекращала свой экспорт в страны за исключениями, содержавшимися в коалиционном соглашении 2017 года.

Однако Германия прекратила экспорт оружия в Саудовскую Аравию из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

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