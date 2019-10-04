Глава МЗС Латвії приїде в Україну з дводенним візитом

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс наступного тижня прибуде до Києва з офіційним візитом.

Про це "Європейській правді" у п’ятницю повідомили у пресслужбі МЗС України.

Латвійський міністр перебуватиме в Україні 7 і 8 жовтня.

"Візит глави латвійського зовнішньополітичного відомства відбудеться з метою активізації політичних контактів та обговорення питань порядку денного українсько-латвійської співпраці на двосторонньому та багатосторонньому рівнях", - повідомили у міністерстві.

Раніше Ринкевичс повідомляв, що 7 жовтня відвідає Україну, щоб отримати більше інформації про безпекову ситуацію на сході України.

Реагуючи на "формулу Штайнмаєру", міністр сказав, що українська влада стоїть перед дилемою, адже потрібно вирішувати безпекові питання, але будь-які кроки викликають критику.