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Глава МИД Латвии приедет в Украину с двухдневным визитом

Пятница, 4 октября 2019, 16:44

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на следующей неделе прибудет в Киев с официальным визитом.

Об этом "Европейской правде" в пятницу сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Латвийский министр будет находиться в Украине 7 и 8 октября.

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"Визит главы латвийского внешнеполитического ведомства состоится с целью активизации политических контактов и обсуждения вопросов повестки дня украинского-латвийского сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях", - сообщили в министерстве.

Ранее Ринкевичс сообщал, что 7 октября посетит Украину, чтобы получить больше информации о ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Реагируя на "формулу Штайнмаера", министр сказал, что украинская власть стоит перед дилеммой, ведь нужно решать вопросы безопасности, но любые шаги вызывают критику.

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