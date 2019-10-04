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Прем'єр Британії заперечив, що проситиме ЄС відкласти Brexit

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Даунінг-стрит: Британія покине ЄС 31 жовтня

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 17:21

У британському уряді заявили, що країна все одно покине Євросоюз 31 жовтня попри появу інформації про те, що прем'єр Джонсон попросить ЄС про відстрочку Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Так званий закон Бенна вимагає від прем'єра просити про продовження Brexit, якщо до 19 жовтня не буде укладено угоду про вихід з Брюсселем.

Високопоставлений чиновник на Даунінг-стрит заявив, що уряд виконає закон Бенна, "який накладає лише дуже специфічний вузький обов'язок щодо парламентського листа з проханням про відтермінування.. та який може бути інтерпретований у різний спосіб".

"Але закон не заважає уряду робити інші речі, які не викликають відстрочки, включаючи інші комунікації, приватні та публічні", - сказало джерело.

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Чиновник зазначив, що уряд працює над істинною позицією про відстрочку, яка є відомою у приватному порядку в Європі, "і яка скоро стане загальнодоступною".

Як повідомлялось, урядові документи, представлені в шотландський суд, свідчать, що Джонсон відправить лист до Європейського Союзу з проханням про відтермінування Brexit, якщо до 19 жовтня не буде укладено угоду про вихід з Брюсселем.

Джонсон продовжує наполягати на тому, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, і заявив, що він "швидше помре в канаві", ніж вимагатиме нової відстрочки.

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