Даунинг-стрит: Великобритания покинет ЕС 31 октября

В британском правительстве заявили, что страна все равно покинет Евросоюз 31 октября несмотря на появление информации о том, что премьер Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Так называемый закон Бенна требует от премьера просить о продлении Brexit, если до 19 октября не будет заключено соглашение о выходе из Брюсселем.

Высокопоставленный чиновник на Даунинг-стрит заявил, что правительство выполнит закон Бенна, "который накладывает лишь очень специфическую узкую обязанность относительно парламентского письма с просьбой об отсрочке... и который может быть интерпретирован разными способами".

"Но закон не мешает правительству делать другие вещи, которые не вызывают отсрочки, включая другие коммуникации, частные и публичные", - сказал источник.

Чиновник отметил, что правительство работает над истинной позицией об отсрочке, которая известна в частном порядке в Европе, "и которая скоро станет общедоступной".

Как сообщалось, правительственные документы, представленные в шотландский суд, свидетельствуют, что Джонсон отправит письмо в Европейский Союз с просьбой об отсрочке Brexit, если до 19 октября не будет заключено соглашения о выходе из Брюсселем.

Джонсон продолжает настаивать на том, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, и заявил, что он "скорее умрет в канаве", чем потребует новой отсрочки.