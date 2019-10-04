Картину Бэнкси с дебатами шимпанзе в парламенте Британии продали за рекордные $12 млн

Картина Бэнкси, на которой нарисован парламент Великобритании, полный приматов, была продана на аукционе за рекордные $12 миллионов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На большом полотне длинной 4 метра изображены шимпанзе, проводящие дебаты в Палате общин британского парламента. Картину продали в четверг на лондонском аукционе, имя покупателя не называют.

Аукционисты Sotheby's предполагали, что нарисованная в 2009 году картина "Devolved Parliament" будет продана за 1,5-2 миллиона фунтов, но в итоге за 13 минут торгов цена взлетела до 8,5 миллиона фунтов, а вместе со сборами цена составила 9 879 500 фунтов.

Художник Бэнкси, который держит свою личность в секрете, известен своими политическими и социальными работами по всему миру.

В марте картину выставляли в Бристольском музее, чтобы отметить дату, когда Британия должна была покинуть Европейский Союз.

С тех пор Brexit отложили на полгода и теперь ожидается, что Британии выйдет из ЕС 31 октября, но этого может и не произойти.