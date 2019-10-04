Премьер Британии отрицает, что будет просить ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.

Как сообщает "Европейская правда", такой вывод можно сделать из сообщения Джонсона в Twitter.

"Новое соглашение или никакого соглашения - но никакой отсрочки", - написал Джонсон.

New deal or no deal - but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31 🇬🇧 — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 4, 2019

Сообщение появился после того, как британские СМИ распространили информацию, что Джонсон отправит письмо в Европейский Союз с просьбой об отсрочке Brexit, если до 19 октября не будет заключено соглашение о выходе.

Парламент Великобритании в сентябре принял закон, который требует от премьера просить о продлении Brexit, если не будет соглашения.

Активисты, выступающие против Brexit, подали в суд с просьбой обязать премьера соблюдать закон. В своих объяснениях правительство заявило, что Джонсон согласился с тем, что он будет вынужден отправить письмо в ЕС с просьбой об отсрочке.

Как сообщалось, в Брюсселе отвергают новые предложения Британии о Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценной сделки.