Премьер Британии отрицает, что будет просить ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.
Как сообщает "Европейская правда", такой вывод можно сделать из сообщения Джонсона в Twitter.
"Новое соглашение или никакого соглашения - но никакой отсрочки", - написал Джонсон.
New deal or no deal - but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31 🇬🇧— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 4, 2019
Сообщение появился после того, как британские СМИ распространили информацию, что Джонсон отправит письмо в Европейский Союз с просьбой об отсрочке Brexit, если до 19 октября не будет заключено соглашение о выходе.
Парламент Великобритании в сентябре принял закон, который требует от премьера просить о продлении Brexit, если не будет соглашения.
Активисты, выступающие против Brexit, подали в суд с просьбой обязать премьера соблюдать закон. В своих объяснениях правительство заявило, что Джонсон согласился с тем, что он будет вынужден отправить письмо в ЕС с просьбой об отсрочке.
Как сообщалось, в Брюсселе отвергают новые предложения Британии о Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценной сделки.