Премьер Британии отрицает, что будет просить ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.

Как сообщает "Европейская правда", такой вывод можно сделать из сообщения Джонсона в Twitter.

"Новое соглашение или никакого соглашения - но никакой отсрочки", - написал Джонсон.

New deal or no deal - but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31 🇬🇧