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Рада ЄС обговорить заходи щодо Туреччини через буріння на шельфі Кіпру

Субота, 5 жовтня 2019, 11:16

Рада ЄС 14 жовтня в Люксембурзі обговорить питання про заходи у зв'язку з бурінням Туреччиною шельфу біля берегів Кіпру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні у телефонній розмові з главою МЗС Кіпру Нікосом Хрістодулідісом.

"Туреччина повинна утримуватися від таких дій і поважати суверенні права Республіки Кіпр на розвідку і експлуатацію своїх природних ресурсів відповідно до міжнародного права в рамках своєї виключної економічної зони", - йдеться в комюніке Європейської служби зовнішніх дій.

У ньому повідомляється, що співрозмовники висловили жаль з приводу бурових робіт Туреччини в 45 морських миль від південного узбережжя Кіпру. У комюніке нагадується, що ЄС чітко висловлював свою позицію з цього питання і повністю солідарний з Кіпром.

Також зазначається, що Туреччині також слід прийняти пропозицію уряду Кіпру розглянути питання "про делімітацію виключних економічних зон і континентального шельфу шляхом сумлінного діалогу і переговорів у повній відповідності з міжнародним правом і принципом добросусідських відносин".

Нагадаємо, у п'ятницю вранці бурове судно "Явуз" зупинилося приблизно на відстані 51 морської милі на північний захід від Кіпру.

Туреччина вже пробурила дві свердловини у водах на схід і захід від острова, викликавши сильні протести з боку Нікосії і Європейського Союзу.

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