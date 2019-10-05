Совет ЕС обсудит меры по Турции в связи с бурением на шельфе Кипра

Совет ЕС 14 октября в Люксембурге обсудит вопрос о мерах в связи с бурением Турцией шельфа у берегов Кипра.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини в телефонном разговоре с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

"Турция должна воздержаться от таких действий и уважать суверенные права Республики Кипр на разведку и эксплуатацию своих природных ресурсов в соответствии с международным правом в рамках своей исключительной экономической зоны", - говорится в коммюнике Европейской службы внешних действий.

В нем сообщается, что собеседники выразили сожаление по поводу буровых работ Турции в 45 морских милях от южного побережья Кипра. В коммюнике напоминается, что ЕС четко выражал свою позицию по этому вопросу и полностью солидарен с Кипром.

Также отмечается, что Турции следует принять предложение правительства Кипра рассмотреть вопрос "о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа путем добросовестного диалога и переговоров в полном соответствии с международным правом и принципом добрососедских отношений".

Напомним, в пятницу утром буровое судно "Явуз" остановилось примерно в 51 морской мили к северо-западу от Кипра.

Турция уже пробурила две скважины в водах к востоку и западу от острова, вызвав сильные протесты со стороны Никосии и Европейского Союза.