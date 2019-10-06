Трамп сперечався з Мей про причетність РФ до хіматаки в Солсбері – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп влітку торік під час напруженого дзвінка з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей заперечував, що Росія стоїть за спробою вбивства колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Незважаючи на висновок Британії, що російський режим Владіміра Путіна стояв за отруєнням Скрипаля та його дочки Юлії минулого року, президент США, за даними видання, витратив 10 хвилин, висловлюючи сумніви щодо причетності Росії.

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Трамп "повчав" тодішню прем'єрку Мей щодо внеску Великої Британії в НАТО, а потім почав заперечувати причетність Росії до справи Скрипаля, зазначило джерело.

"Майже 10 хвилин розмови Мей казала, що це дуже вірогідно, а він казав, що він не впевнений", - сказала особа, яка проінформувала про розмову.

Служби розвідки Великої Британії вважають, що Путін, "ймовірно", схвалив напад на Скрипаля, колишнього російського військового офіцера, та його дочку, які отруїлися, але вижили.

Ще одна британка пізніше померла, натрапивши на викинутий флакон від парфумів, який використовували два агенти російської розвідки для перевезення "Новічка".