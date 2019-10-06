Трамп спорил с Мэй о причастности РФ к химатаке в Солсбери - СМИ

Президент США Дональд Трамп летом в прошлом году во время напряженного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй отрицал, что Россия стоит за попыткой убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Несмотря на вывод Британии, что российский режим Владимира Путина стоял за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в прошлом году, президент США, по данным издания, потратил 10 минут, выражая сомнения в причастности России.

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Трамп "поучал" тогдашнего премьера Мэй относительно вклада Великобритании в НАТО, а затем начал отрицать причастность России к делу Скрипаля, отметил источник.

"Почти 10 минут разговора Мэй говорила, что это очень вероятно, а он говорил, что он не уверен", - сказало лицо, проинформировавшее о разговоре.

Службы разведки Великобритании считают, что Путин, "вероятно", одобрил нападение на Скрипаля, бывшего российского офицера, и его дочь, которые отравились, но выжили.

Еще одна британка позже умерла, натолкнувшись на выброшенный флакон от духов, который использовали два агента российской разведки для перевозки "Новичка".