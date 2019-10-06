ФБР затримало і допитало депутатку РФ: у Лаврова кажуть про "нахабну провокацію"

МЗС Росії заявляє "рішучий протест" у зв'язку з діями влади США стосовно депутата Державної Думи РФ Інги Юмашевої, яку напередодні затримали і допитали в нью-йоркському аеропорту агенти ФБР.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства.

"Це чергова ворожа акція проти Росії і її представників, явно націлена на подальше погіршення атмосфери російсько-американських відносин", - кажуть у відомстві.

"Виникає питання: або американська влада, всупереч своїм заявам, не відчуває прагнення до нормалізації діалогу, або не здатна контролювати дії власних спецслужб", - обурюються в Москві.

Як зазначають у МЗС, Юмашева, як координатора парламентської групи Державної Думи зі зв'язків з Конгресом США, прямувала на суспільно-політичний форум "Діалог Форт-Росс".

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"На жаль, конструктивний настрій організаторів конференції зіткнувся з жорстким опором певних політичних сил у Вашингтоні. Свідчення цього - зрив участі у форумі представників МЗС Росії через невидачу віз, а тепер і зухвала провокація щодо російського парламентаря", - йдеться у заяві.

"У Москві глибоко обурені тим, що сталося. Тим, хто приймає рішення в Вашингтоні, варто задуматися, куди може завести систематичне нагнітання напруженості у відносинах з Росією. Така політика недалекоглядна і небезпечна", - додали у МЗС.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що російські дипломати, які мали намір взяти участь в двосторонньому форумі "Діалог Форт-Росс" в США, не отримали американські візи.

У вересні посольство США в Москві не видало візи десяти членам російської делегації, яка повинна була супроводжувати главу МЗС РФ Сергєя Лаврова у поїздці в Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН.