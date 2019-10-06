У Нідерландах і Бельгії - скандал через лістерію в м'ясі: 3 смерті

У Нідерландах спалахнув скандал через м'ясо, в якому виявили лістерію. Троє людей померли після вживання м'яса. ЗМІ також повідомляють про жінку, яка народила мертву дитину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У Бельгії масово відкликають продукцію голландської м'ясопереробної компанії з Алсмера. Йдеться переважно про смажену яловичину, нарізану скибками. Для порівняння - в Нідерландах - відкликають вже 130 різних видів продукції. Список включає куряче філе, ковбасу та бекон.

Більшість продуктів мають термін придатності, який триває до середини жовтня.

Продукція м'ясопереробної компанії з Алсмера також продається в Німеччині. Не можна виключити, що отруєння бактеріальним лістеріозом стало причиною смерті двох людей.

Скандал розгорівся ще більше, тому що бельгійське агентство з безпеки харчових продуктів AFSCA стверджує, що нідерландські колеги не повідомили йому про небезпеку.

Лістерія — бактерія, яка зазвичай викликає легку хворобу у здорових людей, але може бути фатальною для осіб з ослабленою імунною системою. Симптомами лістеріозу зараження є жар, болі у м'язах, блювота чи діарея, запаморочення і слабкість.

Іспанія у серпні оприлюднила міжнародні сповіщення з охорони здоров'я на тлі поширення лістерії і кількох смертей.