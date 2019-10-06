У Мінську зібрався мітинг проти можливої ​​інтеграції з Росією

У Мінську на площі Свободи зібрався так званий "мітинг за незалежність" - його учасники протестували, зокрема, проти можливої інтеграції з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радыё Свабода".

Мітинг ініціював опозиціонер Микола Статкевич в рамках передвиборних пікетів кандидатів в депутати. Взяти участь у заході прийшли близько 100 осіб.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що уряди Росії і Білорусі на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн. Вона передбачає часткове об'єднання їхніх економічних систем до січня 2021 року, створення єдиних Податкового та Цивільного кодексів, єдиного зовнішньоторговельного режиму, а також централізованого регулювання паливної сфери та інших галузей.

Президент Білорусі Александр Лукашенко непрямо підтвердив наявність узгодженої програми спільних дій. Водночас Лукашенко запевняє, що Білорусь не втратить свою незалежність.