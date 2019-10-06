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В Минске собрался митинг против возможной интеграции с Россией

Воскресенье, 6 октября 2019, 17:05

В Минске на площади Свободы собрался так называемый "митинг за независимость" - его участники протестовали, в частности, против возможной интеграции с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радыё Свабода".

Митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты. Принять участие в мероприятии пришли около 100 человек.

 
 
 
 

Ранее СМИ сообщали о том, что правительства России и Беларуси в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран.

Она предусматривает частичное объединение их экономических систем к январю 2021года, создание единых Налогового и Гражданского кодексов, единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко косвенно подтвердил наличие согласованной программы совместных действий. В то же время Лукашенко уверяет, что Беларусь не потеряет свою независимость.

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