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Вибори в Португалії: ультраправі не мають жодних шансів

Понеділок, 30 вересня 2019, 11:52

Португалія – одна з небагатьох країн ЄС, де у парламенті не представлені крайні праві партії, і, як очікується, ця картина не зміниться після парламентських виборів 6 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У той час як крайні праві популістські рухи набирають популярність в більшості країн Європи, у Португалії, як очікується, лівоцентристські соціалісти залишаться при владі.

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Португалія — одна з п'яти країн ЄС поряд з Британією, Ірландією, Мальтою і Люксембургом, яка не має обраної крайньої правої партії в парламенті. Партія національного оновлення (PNR) і Chega, дві крайні праві політсили, мають підтримку менше ніж 1%.

Крайнім правим групам складно здобути прихильність у Португалії, яка виникла в 1974 році після чотирьох десятиріч фашистської диктатури.  В останні роки Португалія не прийняла велику кількість мігрантів, як це зробили прибережні країни Середземномор'я, країни Північної Європи та Німеччина.

Деякі дослідники також кажуть, що відсутність нападів ісламських бойовиків у Португалії, яка посідає третє місце серед найбільш мирних країн у світі, також допомагає стримувати настрої проти іноземців.

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Португалія
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