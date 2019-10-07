Нидерланды против начала переговоров о вступлении Албании в ЕС

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что Евросоюз не должен открывать переговоры о вступлении с Албанией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на De Telegraaf.

"Албания должна сделать дальнейшие шаги в борьбе с коррупцией и улучшить ситуацию с верховенством права", - сказал Блок.

Кроме проблем с коррупцией, Албания является основным транзитным пунктом, через который в ЕС попадают наркотики, в частности, марихуана.

Блок также заявил, что нидерландское правительство поддерживает открытие переговоров с Северной Македонией. "Северная Македония сделала серьезные шаги вперед. Надо продолжать прогресс в области верховенства закона", - сказал министр.

На прошлой неделе президенты Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии призвали лидеров государств-членов поддержать начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз, вероятно, одобрит начало официальных переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией 15 октября.