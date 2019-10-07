Джонсон: ЄС не пояснив відмову від пропозиції Британії щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він не знає, чому Євросоюз заперечує проти його плану щодо Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

"Наша пропозиція дуже справедлива, дуже розумна. Це - повага до мирного процесу в Північній Ірландії. Вона гарантує, що на кордоні між Північною Ірландією та Ірландією немає жодного "жорсткого" кордону. Це - великий крок вперед, велика поступка, великий компроміс уряду Великої Британії", - заявив Джонсон.

"Ми говоримо нашим друзям, що це дуже велика, чесна і розумна пропозиція. Що ми хотіли б почути від вас зараз - це ваші думки. І якщо у вас виникнуть проблеми з будь-якою з пропозицій, які ми створили, то давайте детально розберемося та обговоримо їх", - додав він.

Пропозиція Джонсона замінює так званий backstop - механізм дій на кордоні Ірландії та Північної Ірландії - низкою різних домовленостей.

Згідно з планом, Північна Ірландія покине митний союз ЄС разом з іншою частиною Великої Британії на початку 2021 року, але за згодою місцевого парламенту продовжить застосовувати законодавство ЄС, що стосується сільськогосподарської та іншої продукції.

У Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.